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Спецоперация на Украине
01:32 (мск), источник: ТАСС

И.о. постпреда РФ при ЕС сообщил об отсутствии контактов с Евросоюзом по Украине

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Какие-либо контакты между Россией и Евросоюзом по вопросу урегулирования на Украине не ведутся в принципе. Об этом заявил в интервью газете «Известия» и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

Источник: РИА "Новости"

«Каких-либо контактов между представителями России и Евросоюза по вопросам украинского урегулирования нет не только в контексте “корейского варианта”, но и в принципе», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Логвинов напомнил, что один раз «еэсовцы в лице Германии и Франции уже подключались к разрешению внутриукраинского кризиса».

«У ЕС на протяжении восьми лет (с момента принятия минских соглашений — прим. ТАСС) был шанс способствовать решению тех проблем, которые возникли у жителей Украины после антиконституционного переворота. Запад же, как теперь выясняется, делал все возможное для того, чтобы конфликтный потенциал только рос, — продолжил Логвинов. — Одновременно мы видим, что Брюссель дискредитировал себя как посредник для решения любой кризисной ситуации».

«Ожидать от сегодняшних еэсовцев, что они вдруг станут занимать непредвзятую позицию, просто наивно. Доверия к Брюсселю нет не только у нас, но и у многих других стран», — резюмировал и.о. постпреда РФ в Брюсселе.

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