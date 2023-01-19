И.о. постпреда РФ при ЕС сообщил об отсутствии контактов с Евросоюзом по Украине

«Каких-либо контактов между представителями России и Евросоюза по вопросам украинского урегулирования нет не только в контексте “корейского варианта”, но и в принципе», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Логвинов напомнил, что один раз «еэсовцы в лице Германии и Франции уже подключались к разрешению внутриукраинского кризиса».
«У ЕС на протяжении восьми лет (с момента принятия минских соглашений — прим. ТАСС) был шанс способствовать решению тех проблем, которые возникли у жителей Украины после антиконституционного переворота. Запад же, как теперь выясняется, делал все возможное для того, чтобы конфликтный потенциал только рос, — продолжил Логвинов. — Одновременно мы видим, что Брюссель дискредитировал себя как посредник для решения любой кризисной ситуации».
«Ожидать от сегодняшних еэсовцев, что они вдруг станут занимать непредвзятую позицию, просто наивно. Доверия к Брюсселю нет не только у нас, но и у многих других стран», — резюмировал и.о. постпреда РФ в Брюсселе.