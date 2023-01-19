Клишас оценил идею конфискации имущества уехавших россиян в пользу сирот

«Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соц проблем. Без серьезных поправок в Уголовный кодекс — никак. Покинуть Страну — не преступление», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня Кузнецова предложила использовать имущество уехавших из страны россиян для решения проблем с жильем для детей-сирот.
13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал изымать имущество у граждан, которые уехали из России и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Володин заявил, что УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.
В Кремле насчет этого говорили, что необходимо предпринять все меры, чтобы уехавшие из страны россияне захотели вернуться. «Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.