Минфин США признал сложности при введении потолка цен на нефтепродукты

По словам министра, установить ограничения для нефтепродуктов сложнее, чем для сырой нефти, учитывая широкий диапазон рыночных цен, а также важность обеспечения стабильных поставок российского дизтоплива на рынок. «Но мы упорно работали над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей», — сказала она (цитата по Reuters).
«Всегда есть вероятность того, что все может пойти не по плану, но мы очень внимательно изучали эти рынки и считаем, что ограничения позволят достичь того же результата, как и с сырой нефтью», — добавила Йеллен.
5 декабря вступило в силу ограничение западными странами цен на нефть российского производства в $60 за баррель, а также европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем. Евросоюз планирует запретить импорт российских нефтепродуктов 5 февраля и ввести потолки цен на экспорт в третьи страны. Механизм этих ограничений и конкретное значение потолков сейчас обсуждаются странами G7 и государствами ЕС.
Накануне Минфин США сообщил, что Вашингтон и союзники согласились ввести два потолка цен на российские нефтепродукты: один для продукции, которая торгуется с премией к нефти, а второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти.
В ответ на ограничения власти России запретили поставки нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».