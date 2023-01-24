Источник: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили

«По нашему требованию трехсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией был отменен на неопределенный срок», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, очередная встреча должна была состояться в феврале в Брюсселе.
В минувшую субботу лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Его действия осудили многие страны.
В этот же день турецкий МИД назвал произошедшее явным нарушением обязательств трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.
Кроме того, две недели назад сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) провели в Стокгольме акцию, на которой выкрикивали оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как накануне заявил сам турецкий лидер, Стокгольму больше не стоит рассчитывать на поддержку своей заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.
Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО 18 мая 2022 года на фоне событий на Украине. Заявки одобрили уже 28 стран альянса, но Венгрия и Турция их не ратифицировали.
Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки прекратить поддержку РПК и выдать активистов, которых в Турции считают причастными к терроризму. Турецкие власти не раз заявляли, что без выполнения этих обещаний прогресса в принятии северных стран в альянс не будет.