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18:06 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили

АНКАРА, 24 янв — РИА Новости. Переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией по поводу вступления в НАТО отложили на неопределенный срок по требованию Анкары, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

Источник: Reuters

«По нашему требованию трехсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией был отменен на неопределенный срок», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, очередная встреча должна была состояться в феврале в Брюсселе.

В минувшую субботу лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Его действия осудили многие страны.

В этот же день турецкий МИД назвал произошедшее явным нарушением обязательств трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.

Кроме того, две недели назад сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) провели в Стокгольме акцию, на которой выкрикивали оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как накануне заявил сам турецкий лидер, Стокгольму больше не стоит рассчитывать на поддержку своей заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.

Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО 18 мая 2022 года на фоне событий на Украине. Заявки одобрили уже 28 стран альянса, но Венгрия и Турция их не ратифицировали.

Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки прекратить поддержку РПК и выдать активистов, которых в Турции считают причастными к терроризму. Турецкие власти не раз заявляли, что без выполнения этих обещаний прогресса в принятии северных стран в альянс не будет.

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