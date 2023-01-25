05:13 (мск), источник: ТАСС
Посол России: ВС РФ уничтожат танки Abrams, если Вашингтон решит поставить их Киеву
Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести Москве стратегическое поражение.
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ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Российская армия уничтожит американские танки M1 Abrams, как и другую военную технику стран НАТО, если администрация США решит поставить их Украине. Об этом заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на просьбу прокомментировать публикации в американских СМИ о вероятной отправке Киеву танков.
«По ходу украинского кризиса [вашингтонская] администрация не раз использовала прием с публикацией сведений в СМИ накануне значимых поставок вооружений и техники киевскому режиму. Анализ всей последовательности действий Вашингтона показывает: американцы постоянно повышают “планку” военного содействия своим марионеткам. Особенно четко это проявляется, когда ВС РФ одерживают новые победы и уверенно освобождают территорию России от нацистской угрозы», — приводит слова Антонова пресс-служба посольства.
«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники. Очевидно, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести нам стратегическое поражение», — подчеркнул посол.