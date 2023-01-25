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Спецоперация на Украине
20:27 (мск), источник: © РИА Новости

Байден анонсировал контрнаступление украинских сил

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА новости. Украинские силы готовятся к контрнаступлению, заявил в телеобращении в среду президент США Джо Байден.

Источник: AP 2022

«С приближением весны украинские силы работают над защитой удерживаемой ими территории и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», — сказал Байден, анонсировав поставки Украине одного батальона американских танков Abrams.

По словам президента США, для этого украинским войскам необходимо «улучшить маневренность на открытой местности, а также обеспечить крепкую возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии в долгосрочной перспективе».

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

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