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23:13 (мск), источник: © РИА Новости

Пентагон признал отсутствие танков Abrams на складах США

ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. США признают отсутствие на американских армейских складах необходимых танков Abrams для Украины, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы», — заявила она, объясняя длительные сроки доставки танков на Украину.

Ранее издание Politico сообщало, что Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams по сравнению с более старой версией А1, в экспортной комплектации, но без секретного допоборудования, повышающего его огневую мощность. Однако единственный в США завод по производству танков Abrams для поставок на Украину сейчас полностью заполнен заказами для Тайваня и Польши, а его мощность производственной линии составляет всего 12 танков в месяц.

Накануне США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. Параллельно свои танки украинским военным выделяют Великобритания и Германия, которая также разрешает их поставки другим странам, у которых они есть.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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