Песков заявил о невозможности «изменить ход событий» поставками вооружений Киеву

«Украина требует все новые и новые вооружения. Запад поощряет эти требования, присягает к готовности эти вооружения обеспечить. Ситуация тупиковая, потому что еще раз повторю — это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что все больше и больше напрямую вовлекаются страны НАТО в конфликт. Но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит. Специальная военная операция будет продолжаться», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле относятся к словам замглавы МИД Украины Андрея Мельника, что Германия могла бы передать Киеву подводную лодку.
Накануне, 29 января, Мельник предложил Германии передать Украине подводную лодку HDW класса 212A.
«У Бундесвера есть шесть таких подлодок. Почему бы не отправить одну Украине?», — написал он в Twitter, отметив, что такая подводная лодка пригодилась бы Киеву в Черном море.
25 января агентство Bloomberg со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца сообщило, что ФРГ объявила об отправке Украине 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов бундесвера. Согласно заявлению, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину. В тот же день министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие танки поставят Украине не ранее чем через 3−4 месяца. Но через день он пообещал Украине поставку Leopard 2 «к концу марта».
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву.
В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
Песков неоднократно говорил, что поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации. Летом прошлого года пресс-секретарь президента заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров СВО, ее цели будут достигнуты в любом случае. Он назвал нежелательными и неприятными сценарии, при которых иностранное вооружение будет использоваться для ударов по территории России. «Это существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону», — подчеркивал Песков.