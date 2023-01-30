16:34 (мск), источник: © РИА Новости
РХБЗ: США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику
РХБЗ: США сворачивают биолаборатории на Украине, переключаясь на Польшу и Прибалтику.
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. США сворачивают военно-биологические работы на Украине, задействуют Польшу и Прибалтику, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ (РХБЗ ВС РФ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«В рамках мероприятий по сворачиванию военно-биологической деятельности на Украине Соединенные Штаты активно задействуют материальную базу химических и фармакологических предприятий Польши и прибалтийских государств, кроме того, туда доставлено оборудование с украинской территории», — сказал Кириллов.