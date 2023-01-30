Слова Джонсона о Путине ведут к эскалации, заявили в российском посольстве

Ранее Джонсон раскрыл детали своего разговора с Путиным, который состоялся незадолго до начала российской специальной военной операции на Украине. Он заявил, что предупреждал Путина о введении санкций в случае начала военных действий, а также уверял, что Франция и Германия не допустят вступления Украины в НАТО в обозримом будущем. Также бывший премьер-министр заявил, что в разговоре Путин якобы пригрозил ему ракетным ударом. В понедельник руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания вовлечена в конфликт на Украине и должна столкнуться с Россией «лицом к лицу».
«Хотели бы особо подчеркнуть — эти и подобные высказывания, включая прозвучавшие сегодня рассуждения главы комитета по обороне палаты общин Тобиаса Эллвуда о необходимости “встретиться с Россией лицом к лицу”, ведут лишь к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, в которую Великобритания с каждым днем втягивается все больше», — говорится в комментарии.
В комментарии отмечается, что, «нарушая конфиденциальность переговоров двух лидеров, Борис Джонсон умудрился к тому же еще и исказить их содержание, придав ему прямо противоположное значение»: эти комментарии с озвучиванием «ракетных страшилок» явно не оставляют «надежд на возвращение в “большую” британскую политику» и «вызывают весьма серьезные вопросы».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения Джонсона об «угрозе» российского лидера Владимира Путина «ракетным ударом». В Кремле отметили, что если ложь была несознательной, если Джонсон не понял, о чем разговор, то становится не по себе за собеседников Путина. По словам Пескова, российский президент в том разговоре отмечал, что вступление Украины в НАТО и размещение ракет у границ России будет означать, что они в считанные минуты достигнут Москвы.