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15:25 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров рассказал, что получил от Блинкена послание

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что получил от главы МИД Египта Самеха Шукри «определенное послание» госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, который накануне встречался с египетским министром в Каире, оно касалось того, что «Россия должна прекратить и уйти».

Источник: © РИА Новости

«Господин министр (иностранных дел Египта) сказал, что он передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю. Мы всегда говорили, что Россия готова выслушать любое серьезное, я это слово подчеркну, предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте. В этой связи мы услышали в очередной раз, переданное через господина министра послание, о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо», — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с Шукри в Москве.

«Вторую часть этого призыва Тони Блинкен не передал. Но вторая часть призыва — а это истинный интерес США и Запада — изложил генсек НАТО Столтенберг, когда он находился в Республике Корея. Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир. То есть, он взял на себя смелость говорить не только от имени трех десятков членов Североатлантического альянса, но и всех остальных стран мира, Азии, Африки и Латинской Америки», — добавил Лавров.

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