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15:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган пообещал не одобрять заявку на вступление Швеции в НАТО

Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Причиной его недовольства остается акция сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме, которую местные власти согласовали. Он уточнил, что может при этом дать согласие на вступление Финляндии в альянс.

Источник: Reuters

Эрдоган поднял эту тему в ходе выступления в парламенте на заседании фракции возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития. Он сказал, что Швеции «не следует тратить время впустую». «До тех пор пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание — Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем “да” твоему вхождению в НАТО. В то же время у нас положительное отношение в этом вопросе к Финляндии», — уточнил турецкий президент (цитата по ТАСС).

Акцию в Стокгольме 21 января провел основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. 27 января датчанин повторил акцию, на этот раз в Копенгагене перед мечетью. Посла Дании в Турции после этого вызвали в МИД. Процесс вступления Швеции в НАТО был приостановлен. Вчера, 31 января, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что парламент страны не ратифицирует членство Швеции и Финляндии в альянсе в нынешних условиях.

Лаура Кеффер

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