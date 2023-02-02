СМИ: США резко сменили стратегию по Украине

«Конфликт на Украине вступает в новую фазу, и стратегия США претерпевает важные изменения», — говорится в материале.
По словам журналиста, администрация президента Джо Байдена сейчас наращивает поддержку Украины в надежде на окончательное дипломатическое урегулирование, уже не опасаясь эскалации конфликта.
Он утверждает, что администрация США обновляет свою стратегию по трем направлениям: более четкое определение американских целей конфликта, отправка Украине более современного оружия и разрешение Киеву наносить удары по российским объектам в Крыму.
«Обновленная стратегия Байдена — это разумная попытка справиться с изменениями на поле боя и понять, как военные успехи могут способствовать урегулированию. Это не обязательно означает, что стратегия сработает», — подытожил обозреватель.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием будет лишь иметь негативный эффект.