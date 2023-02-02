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18:00 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: США резко сменили стратегию по Украине

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изменила свою стратегию по Украине ради быстрого урегулирования конфликта с Россией, пишет обозреватель Хал Брендс в статье для Bloomberg.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Конфликт на Украине вступает в новую фазу, и стратегия США претерпевает важные изменения», — говорится в материале.

По словам журналиста, администрация президента Джо Байдена сейчас наращивает поддержку Украины в надежде на окончательное дипломатическое урегулирование, уже не опасаясь эскалации конфликта.

Он утверждает, что администрация США обновляет свою стратегию по трем направлениям: более четкое определение американских целей конфликта, отправка Украине более современного оружия и разрешение Киеву наносить удары по российским объектам в Крыму.

Цель этой стратегии — угрозой серьезных потерь заставить Россию пойти на переговоры с Украиной, поскольку США не хотят, чтобы конфликт затянулся навсегда. Тем не менее, Брендс не уверен в абсолютном успехе такого нового подхода.

«Обновленная стратегия Байдена — это разумная попытка справиться с изменениями на поле боя и понять, как военные успехи могут способствовать урегулированию. Это не обязательно означает, что стратегия сработает», — подытожил обозреватель.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием будет лишь иметь негативный эффект.

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