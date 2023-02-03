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20:27 (мск), источник: © РИА Новости

Госдеп подтвердил перенос визита Блинкена в Китай из-за аэростата

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай откладывается из-за ситуации со шпионским аэростатом, он состоится, как только для него будут подходящие условия, заявил на брифинге высокопоставленный представитель госдепартамента США.

Источник: © РИА Новости

«Мы пришли к выводу, что условия сейчас не подходят для визита госсекретаря Блинкена в Китай», — сказал представитель ведомства. Он сообщил, что визит готовился с прошлого года и должен был иметь большое значение для обсуждения двусторонних вопросов, однако в сложившейся ситуации это становится невозможно и поездка «будет перенесена».

По его словам, США «надеются, что госсекретарь посетит Китай, когда для этого будут подходящие условия». «Мы проведем оценку и решим, подходят ли условия для поездки, и мы будем обсуждать это с китайскими партнерами», — сказал он, отвечая на вопрос, каковы параметры «подходящих условий».

Представитель госдепа подчеркнул, что стороны оставляют открытыми каналы коммуникаций и продолжают дипломатическое взаимодействие. «Я уверен, что наши каналы коммуникаций должны оставаться открытыми», — сказал представитель ведомства.

В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные определили, что он принадлежит Китаю, о ситуации проинформирован президент Джо Байден, Вашингтон также связался с Пекином.

Сбивать шар не решились из-за риска для гражданских лиц, объект в воздухе не представлял опасности, отмечал Пентагон.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме «китайского шпионского аэростата». В МИД сообщили, что аэростат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.

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