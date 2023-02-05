В Японии сообщили о запросе от США на размещение гиперзвуковых ракет

Отмечается, что страны начали обсуждать идею размещения ракет на первой линии японских островов, закрывающих Китаю выход к Тихому океану, еще 3−4 года назад в период руководства премьер-министра Синдзо Абэ.
По информации источников издания, новое правительство Японии в обозримом будущем может начать полномасштабные переговоры насчет принятия предложения от Вашингтона, несмотря на тот факт, что данная тема не обсуждалась на двусторонней встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды в январе.
Также обращается внимание на то, что точно неизвестно, какой тип вооружений страны планируют разместить и в каких количествах. Изначально по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией у американской стороны не могло быть ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.
При этом есть сведения, что у Китая на вооружении стоит более 1,2 тыс. ракет средней дальности наземного базирования. Предположительно, Вашингтон, в 2019 году вышедший из ДРСМД, планирует ускоренно произвести ракеты дальностью более 2,7 тыс. км и гиперзвуковые ракеты, чтобы развернуть их уже в 2023 году. А Корпус морской пехоты США к 2026 году получит около 100 ракет Tomahawk наземного базирования.
30 января в министерстве обороны США сообщили об успешном тестовом полете гиперзвуковой ракеты разработки компании Lockheed Martin. Пуск стал финальным тестовым полетом проекта гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC), которое ВВС США проводили совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA).
Ранее, 14 января, агентство Kyodo сообщило, что правительство Японии выделит 211,3 млрд иен ($1,65 млрд) на закупку американских крылатых ракет Tomahawk. Предполагается, что это повысит оборонный потенциал двух стран на случай военной угрозы.
8 января газета Financial Times написала, что японские и американские вооруженные силы договорились об укреплении взаимодействия на фоне потенциального конфликта в Китае. Генерал-лейтенант США Джеймс Бирман отметил, что оба государства всё активнее «интегрируют свою командную структуру и наращивают совместные операции».