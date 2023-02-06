В Палестине осудили двойные стандарты Запада, включая санкции против России

«Европейцы и американцы ввели санкции против России за события, которые произошли в Крыму, в то время как они воздерживались от каких-либо действий против Израиля, который оккупировал палестинские территории в течение последних 55 лет», — сказал аль-Малики.
«Это действительно является отражением двойных стандартов, которые мы не приемлем, и я знаю, что Россия тоже не принимает их», — добавил палестинский министр.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <…> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.