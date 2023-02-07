Регион ФРГ выступил против продажи аэропорта миллиардеру Харитонину

«Мы просим федеральное правительство, которое ответственно за проверку процесса в соответствии с законом о внешней торговле, изучить все возможные варианты, чтобы воспрепятствовать этой продаже», — сообщило министерство финансов земли. Власти считают возможную сделку «крайне критичной».
По информации агентства dpa, на покупку аэропорта претендовала также Richter Group из Майнца, однако NR Holding заплатила больше. Сумма сделки составила около €20 млн. Хотя наибольшую цену предложила Swift Convoy GmbH из Франкфурт-на-Майне, она так и не заплатила. И NR Holding, и Richter Group независимо друг от друга уже подписали соглашения и перевели деньги. При этом последняя не знала, что договор подписан и NR Holding.
Как пишет Süddeutsche Zeitung, могут пройти месяцы, прежде чем решение будет принято. Даже если все кредиторы одобрят продажу аэропорта NR Holding, решающее слово остается за министром экономики Робертом Хабеком. При этом пока неясно, является ли аэропорт частью критической инфраструктуры.
Аэропорт Франкфурт-Хан, находящийся примерно в 120 км от Франкфурта-на-Майне и 110 км от Люксембурга и ранее являвшийся американским военным аэропортом, обанкротился в 2021 году. Прежде 82,5% акций аэропорта принадлежали китайской корпорации HNA, которая в том же году заявила о банкротстве; 17,5% — федеральной земле Гессен, которая находится рядом с Рейнланд-Пфальцем. Рейсы в этот аэропорт совершают крупнейшие европейские авиакомании, в частности, Ryanair и Wizzair.
О том, что Харитонин, совладелец «Фармстандарта», приобрел аэропорт Франкфурт-Хан стало известно в начале февраля. Бизнесмен владеет гоночной трассой Нюрбургринг, которая расположена рядом с аэропортом, писал Speigel. Харитонин не находится под санкциями ЕС. Его состояние, по данным Forbes, составляет $1,4 млрд.