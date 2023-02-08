Байден назвал «испытанием на века» действия России на Украине

Произошедшее на Украине «стало испытанием на века — испытанием для Америки, испытанием для мира», говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте выступления американского лидера перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.
Байден утверждает, что политические силы его страны сохраняют единство в противодействии российской специальной военной операции, а также по вопросу о поддержке Украины. По словам американского лидера, во время его выступления в зале присутствует посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова. «Она представляет не только свою страну, но также мужество ее народа. Америка объединена в поддержке вашей страны», — говорится в тексте речи Байдена.
«Мы будем поддерживать вас так долго, как это потребуется», — заявил президент.
«Наша страна работает над тем, чтобы было больше свободы, больше достоинства и больше мира не только в Европе, но и везде», — изложил свою версию развития событий Байден.
Байден также отметил, что США объединили НАТО и выстроили коалицию для противодействия специальной военной операции России на Украине. «Мы вели [за собой]. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы были вместе с украинским народом», — заявил глава вашингтонской администрации.
«Будем ли мы отстаивать наши самые основные принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет? Будем ли мы отстаивать право людей жить без тирании? Будем ли мы стоять на защите демократии? Год спустя (с предыдущим посланием “О положении страны” Байден выступал в Конгрессе через неделю после начала СВО — прим. ТАСС) мы знаем ответ. Да, мы будем. Да, мы так и делали», — добавил он.