Огненные смерчи образовались в результате пожаров на юге Чили По меньшей мере 24 человека погибли в Чили в результате 260 лесных пожаров, охвативших центрально-южную зону этой страны
Фоторепортажи
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
30Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
Главное
Землетрясение в Турции и Сирии
14:53 (мск), источник: © РИА Новости

МИД предостерег США от ядерного столкновения из-за ДСНВ

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Требования США возобновить инспекции в рамках ДСНВ выглядят особенно цинично с учетом того, что киевский режим при явном военно-техническом и информационном содействии Вашингтона пытался по ударить по стратегическим объектам, заявили в среду в МИД России.

Источник: © РИА Новости

«США по сути развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав», — говорится в сообщении МИД.

«На этом фоне требования Вашингтона обеспечить, несмотря ни на что, возобновление инспекционной деятельности на российских объектах СНВ откровенно циничны, особенно в условиях, когда киевский режим попытался ударить по ним при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии со стороны США», — подчеркнули в министерстве.

В Москве обратили внимание, что «проводимый Вашингтоном агрессивный курс с открыто заявленной целью нанести России “стратегическое поражение” на Украине, куда во все возрастающих объемах закачивается оружие и направляются инструкторы/наемники/военнослужащие из США и других стран-членов НАТО, а также нагнетаемая нынешней американской администрацией конфронтация по всем направлениям двустороннего межгосударственного взаимодействия, делают невозможным ведение дел “как обычно”.

В российском МИД также отметили, что «стандартные инспекционные процедуры были нарушены именно действиями американской стороны», так как в результате введенных Вашингтоном антироссийских ограничений заблокировали возможности РФ для беспрепятственного проведения инспекций на территории США, что создавало для американской стороны очевидные односторонние преимущества.

«Стремление США явочным порядком возобновить в таких условиях инспекционную деятельность на территории России вынудило нас временно вывести свои стратегические объекты из-под инспекционного режима по Договору, что предусмотрено его соответствующими положениями. Данные меры не противоречат ДСНВ. Их цель — обеспечить бесперебойное функционирование всех договорных механизмов в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, которые были поставлены под вопрос действиями США», — пояснили в МИД.

«Мы не намерены оставлять без надлежащего ответа враждебные действия США, которые ставят под вопрос актуальность ряда важнейших положений ДСНВ. Напоминаем, что данный Договор заключался в принципиально иных политических реалиях и являлся частью политического процесса совершенно иной направленности, что в полной мере нашло отражение в его преамбуле, являющейся неотъемлемой частью Договора», — говорится в заявлении МИД.

В преамбуле, в частности, говорится, что стороны «работают над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве», «руководствуются принципом неделимой безопасности» и «стремятся к дальнейшему снижению роли и значения ядерного оружия».

«Вынуждены констатировать, что политика США диаметрально противоположна всем этим целям», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в МИД указали, что «Вашингтон на протяжении многих лет упорно осуществляет наращивание» систем ПРО, «вопреки ясным и недвусмысленным возражениям российской стороны», хотя в контексте подписания и ратификации ДСНВ Россия «сделала заявление по противоракетной обороне, в котором прямо говорится, что Договор может действовать и быть жизнеспособным только в условиях, когда нет качественного и количественного наращивания систем ПРО США».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Это наша мечта'. Чего не хватает бойцам в Донбассе
Американский ветеран сделал неожиданное обращение к наемникам на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
переговорыдипломатия