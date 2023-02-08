МИД предостерег США от ядерного столкновения из-за ДСНВ

«США по сути развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав», — говорится в сообщении МИД.
«На этом фоне требования Вашингтона обеспечить, несмотря ни на что, возобновление инспекционной деятельности на российских объектах СНВ откровенно циничны, особенно в условиях, когда киевский режим попытался ударить по ним при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии со стороны США», — подчеркнули в министерстве.
В Москве обратили внимание, что «проводимый Вашингтоном агрессивный курс с открыто заявленной целью нанести России “стратегическое поражение” на Украине, куда во все возрастающих объемах закачивается оружие и направляются инструкторы/наемники/военнослужащие из США и других стран-членов НАТО, а также нагнетаемая нынешней американской администрацией конфронтация по всем направлениям двустороннего межгосударственного взаимодействия, делают невозможным ведение дел “как обычно”.
В российском МИД также отметили, что «стандартные инспекционные процедуры были нарушены именно действиями американской стороны», так как в результате введенных Вашингтоном антироссийских ограничений заблокировали возможности РФ для беспрепятственного проведения инспекций на территории США, что создавало для американской стороны очевидные односторонние преимущества.
«Стремление США явочным порядком возобновить в таких условиях инспекционную деятельность на территории России вынудило нас временно вывести свои стратегические объекты из-под инспекционного режима по Договору, что предусмотрено его соответствующими положениями. Данные меры не противоречат ДСНВ. Их цель — обеспечить бесперебойное функционирование всех договорных механизмов в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, которые были поставлены под вопрос действиями США», — пояснили в МИД.
«Мы не намерены оставлять без надлежащего ответа враждебные действия США, которые ставят под вопрос актуальность ряда важнейших положений ДСНВ. Напоминаем, что данный Договор заключался в принципиально иных политических реалиях и являлся частью политического процесса совершенно иной направленности, что в полной мере нашло отражение в его преамбуле, являющейся неотъемлемой частью Договора», — говорится в заявлении МИД.
В преамбуле, в частности, говорится, что стороны «работают над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве», «руководствуются принципом неделимой безопасности» и «стремятся к дальнейшему снижению роли и значения ядерного оружия».
«Вынуждены констатировать, что политика США диаметрально противоположна всем этим целям», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, в МИД указали, что «Вашингтон на протяжении многих лет упорно осуществляет наращивание» систем ПРО, «вопреки ясным и недвусмысленным возражениям российской стороны», хотя в контексте подписания и ратификации ДСНВ Россия «сделала заявление по противоракетной обороне, в котором прямо говорится, что Договор может действовать и быть жизнеспособным только в условиях, когда нет качественного и количественного наращивания систем ПРО США».