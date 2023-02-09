МИД РФ возложил на Запад ответственность за расстрел российских пленных

«Постыдным фактом является молчание профильных международных структур, променявших профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими западными странами», — говорится в сообщении.
Видеозапись распространилась в Telegram-каналах вчера вечером. На кадрах человек, говорящий по-украински, спрашивает лежащих на земле людей в российской военной форме, из какого они подразделения. Возле головы одного из них видна кровь. Второго бойца расстреливают. Убийство третьего на записи не зафиксировано. В руках он держит гранату. СКР проведет расследование для установки обстоятельств произошедшего.
Ранее неоднократно появлялись сообщения о расстреле военнопленных на Украине. Так, видео с расстрелом российских военнопленных появилось в интернете в ноябре 2022 года. Его изучали несколько международных организаций, в том числе Управление верховного комиссара по правам человека ООН. Там видео признали «с высокой степенью вероятности подлинным». Украина, в свою очередь, обвиняла российских военных в «имитации сдачи в плен». Между тем Европарламент в ноябре обвинил Россию в «бесчеловечном обращении с военнопленными». Москва обвинения отрицает.