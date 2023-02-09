Огненные смерчи образовались в результате пожаров на юге Чили По меньшей мере 24 человека погибли в Чили в результате 260 лесных пожаров, охвативших центрально-южную зону этой страны
Фоторепортажи
20Землетрясение на юго-востоке Турции
52Главные события 2022 года в фотографиях
Главное
9 февраля: главное за день
19:43 (мск), источник: РБК

Клишас призвал к трибуналу над Зеленским после слов о минских соглашениях

Президента Украины Владимира Зеленского следует отдать под международный трибунал после его заявлений о минских соглашениях, заявил российский сенатор Андрей Клишас.

Источник: РИА "Новости"

«Зеленского нужно отдать под международный трибунал после признания, что именно он отказался от выполнения минских соглашений, утвержденных Совбезом ООН, а США и ЕС должны наложить на Украину санкции», — написал законодатель в телеграм-канале.

Зеленский в опубликованном 9 февраля интервью Spiegel заявил, что самостоятельно решил отказаться от выполнения минских соглашений, о чем сообщил президенту Франции Эмманюэлю Макрону и бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель. «Я не увидел в [минских] договоренностях желания сохранить независимость Украине. Я понимаю их (западных стран. — РБК) точку зрения: в первую очередь они хотели немного утолить аппетиты России за счет Украины», — объяснил он.

В декабре 2022 года Меркель сказала, что минские соглашения были нужны, чтобы дать Украине время, «чтобы стать сильнее». С ней согласился и бывший президент Франции Франсуа Олланд: по его словам, договоренности «на время остановили наступление россиян». Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов позже сообщил, что существовало задание «подготовить общество к войне».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин увидел в заявлениях политиков основания для международного военного трибунала. Клишас обвинил Европу во лжи.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский увидел изменение позиции Макрона после слов об унижении России
«Ни за что не сможет с этим справиться»: Байден – о Путине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия