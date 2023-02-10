01:58 (мск), источник: ТАСС
Пентагон упростил Грузии процесс получения военной помощи
Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что в последнее время «Грузия углубляла свои связи с Западом и поддерживала свой путь к евроатлантической интеграции».
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ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов упростила Грузии процесс получения военной помощи. Об этом сообщил в четверг министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе.
В январе Минобороны США уведомило Конгресс о своем намерении направить Грузии военную помощь на $33 млн. «Сегодня я рад объявить, что мы утвердили график предоставления помощи Грузии с учетом рисков с целью упростить Грузии процесс, благодаря которому она может запрашивать и приобретать жизненно важные военные средства, — сказал Остин. — Это решение отражает то значение, которое мы придаем нашим двусторонним отношениям в области обороны и нашему партнерству».
По версии главы Пентагона, в последнее время «Грузия углубляла свои связи с Западом и поддерживала свой путь к евроатлантической интеграции». «И за это время Грузия внесла значительный вклад в глобальную безопасность», — утверждал он.
В октябре 2021 года Остин и Бурчуладзе встретились в Грузии, где министр США объявил об американо-грузинской инициативе по укреплению обороны и сдерживания. «Это новая двусторонняя программа по проведению важных реформ в грузинских вооруженных силах, Министерстве обороны Грузии, а также по укреплению их территориальной обороны и обеспечению боеготовности», — сказал в четверг глава Пентагона.
По словам пресс-секретаря Минобороны США Патрика Райдера, во время встречи «Остин подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также готовность США помочь Грузии укрепить свои силы сдерживания и обороноспособность». Министры обороны двух стран обсудили специальную военную операцию РФ на Украине, реформы Грузии в сфере обороны, а также проблемы безопасности на Южном Кавказе.
В понедельник пресс-служба грузинского правительства сообщила, что власти страны ведут переговоры с США о закупке дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также другого бронебойного оружия у Германии, Испании и Швеции. Руководство республики также планирует купить зенитно-ракетные комплексы малой дальности и переносные зенитно-ракетные комплексы.