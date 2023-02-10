Россия не смогла отправить ни зернышка по сделке, заявил Небензя

«За уже более, чем полгода действия меморандума Россия-ООН по этой линии не было отправлено ни одного “зернышка” и почти ничего из удобрений. И это несмотря на спрос и необходимость в российской продукции, что признают все», — сказал Небензя. По его словам, незаконные односторонние санкции Запада, введенные против России в беспрецедентном масштабе, не дают реализоваться этому спросу.
«Поскольку западные санкционные режимы имеют для операторов этих стран юридическую силу и являются серьезным карательным инструментом для тех, кто пытается их обойти, все эти псевдоизъятия и генеральные лицензии — бутафория, никоим образом не гарантирующая свободу действий в деловой среде», — подчеркнул постпред.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Помимо черноморской зерновой инициативы по экспорту продовольствия и удобрений с Украины был подписан меморандум о взаимопонимании для беспрепятственного экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что «таких возражений не поступило», одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию «черноморской инициативы» по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.