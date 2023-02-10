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11:55 (мск), источник: © РИА Новости

Россия не смогла отправить ни зернышка по сделке, заявил Небензя

ООН, 10 фев — РИА Новости. Россия пока не смогла экспортировать ни «зернышка» в рамках продуктовой сделки — изъятия и генеральные лицензии, оформляемые Западом на российские товары, являются бутафорией и не дают экспортировать продукцию, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Источник: © РИА Новости

«За уже более, чем полгода действия меморандума Россия-ООН по этой линии не было отправлено ни одного “зернышка” и почти ничего из удобрений. И это несмотря на спрос и необходимость в российской продукции, что признают все», — сказал Небензя. По его словам, незаконные односторонние санкции Запада, введенные против России в беспрецедентном масштабе, не дают реализоваться этому спросу.

«Поскольку западные санкционные режимы имеют для операторов этих стран юридическую силу и являются серьезным карательным инструментом для тех, кто пытается их обойти, все эти псевдоизъятия и генеральные лицензии — бутафория, никоим образом не гарантирующая свободу действий в деловой среде», — подчеркнул постпред.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Помимо черноморской зерновой инициативы по экспорту продовольствия и удобрений с Украины был подписан меморандум о взаимопонимании для беспрепятственного экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что «таких возражений не поступило», одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию «черноморской инициативы» по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

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