Подготовка к посланию, предложения Порошенко и сорванное перемирие. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Глава государства работает в Ново-Огареве. Путин готовится к оглашению послания Федеральному собранию. «Задействованы очень многие подразделения: как правило, и администрация президента, и правительство». «Это рутинный процесс, мы никогда его не показывали — он растянут по суткам».
В открытом режиме у президента во второй половине дня начнется серия встреч с руководителями парламентских фракций. В понедельник у главы государства будут руководители КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Леонид Слуцкий.
О реакции данные о вербовке США боевиков в РФ
«Никакого снижения публичности [президента] не планируется».
«Безопасность президента, безопасность всех тех лиц», на которых распространяется госохрана, «обеспечивается на должном уровне». Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) сообщили ТАСС, что американские военные осуществляют вербовку боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории России и стран СНГ.
О призыве США к американцам покинуть РФ
«Во-первых, такие призывы мы слышим не первый раз». «Это не является какой-то новацией».
«А то, что там упоминаются граждане с двойным гражданством [РФ и США, которым якобы угрожает мобилизация] — то здесь в любом случае эти граждане, которые являются гражданами России, для нас являются гражданами России». Ранее посольство США в России призвало американцев немедленно покинуть страну, утверждая, что российская сторона «может отказать гражданам Соединенных Штатов в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, мобилизовать, воспрепятствовать выезду из страны и/или призвать на военную службу».
Данных о якобы планирующейся новой волне мобилизации нет.
О якобы предложении Порошенко к РФ забрать Донбасс
«Нет, я это оставляю без комментариев», — сказал Песков в ответ на вопрос о заявлении украинского политика Виктора Медведчука о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко в прежние годы якобы предлагал Владимиру Путину «забрать Донбасс».
«Лишь хочу отметить в этом контексте, что, безусловно, то, как на протяжении восьми лет киевский режим действовал в отношении республик Донбасса, свидетельствует о том, что наверное, ни один режим в отношении нужных ему территорий так не действовал».
О сорвавшемся перемирии с Украиной
«Мы вам это (что Запад сорвал весной 2022 года договоренности с Киевом, о чем напомнил МИД Белоруссии — прим. ТАСС) рассказываем уже месяцев шесть, а то и семь. И президент Путин об этом говорил».
«Речь идет именно о том самом документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров», который был парафирован по результатам встречи делегаций в Стамбуле.
Потом внезапно, как по команде сверху, украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи.
«Россия не оказывает давления на легитимное руководство Сирийской Арабской Республики, мы находимся в постоянном контакте». «Что касается всех остальных вопросов, связанных с оказанием гуманитарной помощи сирийцам, пострадавшим от землетрясения, их можно и нужно решать в контакте с сирийскими властями».
Сколько открывать пунктов пропуска гуманитарной помощи, «зависит от решения Сирийской Арабской Республики». «Вы знаете, мы находим пути, чтобы наши специалисты, наши спасатели работали там». «Все остальные вопросы являются прерогативой законных властей Сирии».