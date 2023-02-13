Загадочный феномен: куда исчезло целое озеро в Якутии Недавно местных жителей в очередной раз поразило загадочное явление: за одну ночь в пятидесятиградусный мороз от озера осталась пустая обледеневшая впадина
Фоторепортажи
20Землетрясение на юго-востоке Турции
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
16:23 (мск), источник: © РИА Новости

Столтенберг: расход боеприпасов на Украине выше производства странами НАТО

БРЮССЕЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что темпы расходования боеприпасов на Украине сейчас превышают возможности их производства странами НАТО.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Сейчас расходуется боеприпасов больше, чем производится», — сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав минобороны стран НАТО, которое пройдет 14—15 февраля в Брюсселе и на котором будут обсуждать наращивание военного производства и расходов на коллективную оборону.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США задумались о передаче Украине ядерного оружия
Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс, заявил Медведчук
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО