Столтенберг: расход боеприпасов на Украине выше производства странами НАТО

«Сейчас расходуется боеприпасов больше, чем производится», — сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав минобороны стран НАТО, которое пройдет 14—15 февраля в Брюсселе и на котором будут обсуждать наращивание военного производства и расходов на коллективную оборону.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.