Евросоюз включил Россию в список стран — налоговых убежищ

Согласно заявлению Совета ЕС, он «сожалеет о том, что эти юрисдикции не сотрудничают в налоговых вопросах, и предлагает им улучшить свою правовую базу для решения выявленных проблем». По данным Совета, Россия не выполнила обязательства по «устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний». «Кроме того, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик после начала российской агрессии против Украины», — добавили в организации.
Глава Минфина Швеции Элизабет Свантессон призвала все перечисленные страны «улучшить свою правовую базу и работать над соблюдением международных стандартов в области налогообложения». В то же время из «серого списка» налоговых юрисдикций исключили Северную Македонию, Барбадос, Ямайку и Уругвай, так как они «успешно выполнили свои обязательства», добавила министр.
О том, что ЕС внесет Россию в «серый список» налоговых убежищ, сообщал EUobserver в феврале 2022 года. В случае с Россией недовольство ЕС вызвали специальные административные районы (так называемые «русские офшоры»). Операции с попавшими в перечень странами будут подвергаться особому мониторингу. По данным «Ведомостей», в правительстве России уже тогда обсуждали возможные последствия этого решения.