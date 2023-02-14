Reuters: Европа признала, что помогает Украине в ущерб своей безопасности

«Если бы Европа воевала с Россией, в некоторых странах боеприпасы закончились бы за несколько дней», — сказал агентству европейский дипломат, пожелавший остаться инкогнито.
По данным Госдепартамента и Пентагона, США, будучи крупнейшим военным донором Украины, с начала войны поставили Киеву вооружение на сумму около 30 миллиардов долларов, включая более миллиона 155-мм снарядов, пишет издание.
Кроме того, указывает автор, во Франции президент Эммануэль Макрон в июле прошлого года приказал военным подрядчикам страны разработать стратегию «военной экономики», чтобы ускорить производство всего — от боеприпасов до гаубиц. Французские чиновники отказались назвать конкретную цифру, но на 2023 год Париж заказал боеприпасов на сумму около двух миллиардов евро.
Однако ситуация в других странах не дает повода для энтузиазма, говорится в статье. Так, Германия, где канцлер Олаф Шольц через несколько дней после начала спецоперации объявил о создании специального фонда в размере ста миллиардов евро для модернизации вооруженных сил, добилась незначительного прогресса в восполнении запасов оружия и боеприпасов, поставленных Киеву.
Даже в Великобритании, которая выступала в качестве одного из основных поставщиков Украины, среди оппозиции усилилось беспокойство после того, как в январе Лондон поставил Киеву 30 больших артиллерийских орудий AS90.
Джон Хили, руководитель оборонной политики основной оппозиционной Лейбористской партии, сказал агентству Reuters, что это была одна треть всех британских поставок, но ничего не было сделано для восполнения запасов. «Нам нужна стратегия создания запасов, которая учитывала бы необходимость продолжать оказывать поддержку Украине, а также гарантировала нашу собственную обороноспособность», — добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.