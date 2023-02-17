Рябков заявил о безудержной эскалации на Украине со стороны США

«Мы видим в происходящем сейчас на Украине безудержную эскалацию, безудержное повышение ставок со стороны Вашингтона и ряда других столиц», — заявил он.
При этом Рябков отметил, что со стороны России нет никакой неконтролируемой эскалации, РФ действует выверенно.
«Я вам могу гарантировать, что мы в Москве и те, кто руководит специальной военной операцией, те, кто отдает приказы, кто формулирует цели, мы действуем расчетливо и хладнокровно, мы не теряем самообладания. И с этой точки зрения ни о какой неконтролируемой эскалации, с нашей точки зрения, с наших позиций, нельзя говорить», — подчеркнул он.
По словам Рябкова, в данный момент Вашингтон игнорирует все сигналы со стороны РФ, что говорит о неготовности к диалогу. В свою очередь, Москва по-прежнему проявляет ответственность, но предупреждает своих оппонентов, что «они играют с огнем и риски очень высоки».
«Мы открыты к обсуждению любых вопросов. Американцы после начала СВО обрубили все каналы обсуждения тем за исключением двух-трех, из разряда так называемых “раздражителей”. К сожалению, готовности с той стороны вести диалог мы не фиксируем», — сказал он.
Рябков подчеркнул, что решение американских элит «поставить заслон дальнейшему возрастанию роли России на международной арене как самостоятельного фактора» является просчетом и исторической ошибкой. РФ никогда не будет прогибаться под нажимом США.
Кроме того, заместитель главы МИД добавил, что отношения России и США в настоящее время «хуже некуда». Однако маловероятно, что дело дойдет до их разрыва, поскольку это было бы слишком опасно.
«Ничего, кроме обмена заключенными по резонансным гуманитарным случаям — о них много писалось и говорилось, — ничего позитивного, кроме этого, в наших отношениях [с США], к сожалению, не могу упомянуть», — отметил он.
Замминистра подчеркнул, что отношения двух стран находятся «на крайне низкой точке» и непонятно, есть ли «возможность выбраться отсюда в какой-то, пусть даже относительно отдаленной, перспективе».
Как заявил Рябков, речи о диалоге с Вашингтоном по урегулированию на Украине не идет, США не показывают и малейшей готовности к этому.
Диалог РФ и США станет возможным в момент, когда Вашингтон осознает недостижимость поражения Москвы.
«Люди (США. — Ред.) не жалеют денег и ресурсов во имя достижения эфемерной и абстрактной, невозможной по своей постановке вопросов, цели — нанести поражение России. Этого никогда не будет. Момент, когда наступит понимание того, что эта цель недостижима, возможно, станет моментом, когда появится шанс на содержательный диалог с Вашингтоном», — сказал он.
Ранее в этот день бывший морской пехотинец США Джон Дуган сказал, что люди в США начинают понимать, что Вашингтон начал «третью мировую». По его словам, американские СМИ «сдерживают» распространение правдивой информации о происходящем на Украине, однако есть и независимые каналы.
Конгрессмен-республиканец Пол Госар 11 февраля призвал США перестать раззадоривать конфликт на Украине. По его словам, союзникам Киева нужно найти мирное решение проблем, чтобы прекратить гибель людей и разрушения.
7 февраля Мэтт Гетц во время заседания палаты представителей заявил, что Вашингтон тратит десятки миллиардов долларов на Украину для разжигания конфликта, который не отвечает национальным интересам США. По его мнению, Белый дом каждый день нарушает собственные «красные» линии, поставляя Киеву всё более мощное оружие.
1 февраля спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что Киев сел бы за стол переговоров, если бы США этого захотели. По ее словам, США заинтересованы не в завершении конфликта, а в его эскалации, и наращивание поставок оружия Киеву не является призывом к миру.
В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что заявления о поставках истребителей Киеву приведут к эскалации конфликта.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.