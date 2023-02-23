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15:17 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД КНР назвал информацию о поставках России оружия домыслами НАТО

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что информация о китайских поставках оружия России является домыслами. Он также призвал страны НАТО отказаться от «беспочвенной спекуляции» в отношении украинского конфликта и «действительно сделать что-то» для достижения мира.

Источник: AFP 2022

«Как мы все знаем, США и другие страны НАТО являются крупнейшим источником оружия для украинского поля боя, но сейчас они продолжают распространять информацию о том, что Китай может поставлять оружие России. Соответствующая тактика применялась и разоблачалась с самого начала украинского кризиса», — сказал Ван Вэньбинь в ходе брифинга (цитата по сайту МИД КНР).

Официальный представитель МИД КНР также заявил, что НАТО игнорирует интересы безопасности российской и украинской сторон, хотя и претендует на роль оборонительного союза.

Какую роль НАТО сыграло в украинском кризисе, хорошо видно международному сообществу.

Ван Вэньбинь
официальный представитель МИД КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Китай рассматривает возможность поставки летальной помощи России, прежде всего — оружия. Кроме того, Пекин оказывает российской стороне поддержку «на уровне риторики и политики» и предоставляет нелетальную военную помощь, утверждал он. По информации The Wall Street Journal, в настоящее время американские власти изучают возможность публикации разведданных о поставках Китая оружия России, но окончательное решение пока не принято.

Милена Костерева

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