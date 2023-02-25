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13:27 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев объяснил, почему Запад тратит миллиарды на Украину

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Цель коллективного Запада — одолеть Россию чужими руками — видимо, оправдывает для них любые расходы, а на страдающих от этого конфликта простых украинцев и европейцев им «плевать с высокой колокольни», заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Но цель — одолеть Россию чужими руками — видимо, оправдывает для коллективного Запада любые расходы. А на рядовых украинских (как, впрочем, и европейских) граждан, более других страдающих от этого конфликта, ему плевать с высокой колокольни», — написал он в статье в журнале «Национальная оборона».

По словам Медведева, «Украине с барских плеч пожаловали такое количество боевой техники», что некоторые европейские министерства обороны «всерьез начали сетовать на опустевшие склады».

«Самим не хватает, чтоб проводить учения и стрельбы. Да и американские военные не в восторге», — написал он.

Медведев привел вывод аналитиков центра CSIS о том, что «Пентагон передал Киеву очень много оружия и военной техники, исчерпав собственные запасы по ряду позиций».

«Количество ПТРК “Джавелин”, отправленных Киеву, на август 2022 года превысило семилетний объем их производства в США. “Стингеров” туда завезли столько же, сколько за те же семь лет — всем прочим покупателям американских вооружений», — написал он.

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