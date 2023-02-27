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Спецоперация на Украине
14:31 (мск), источник: ТАСС

Мирный план Китая, абсурдные санкции ЕС, слухи о ЧП в Белоруссии. Темы брифинга Пескова

Позиция России по китайскому плану урегулирования на Украине, ситуация в Приднестровье и слухи об инциденте на аэродроме в Белоруссии стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Ново-Огареве. С докладом у него побывал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, встреча будет частично открытой для СМИ.

«Действительно, в коллегии ФСБ президент завтра примет участие».

О переговорах с Лукашенко

Путин и белорусский президент Александр Лукашенко ведут «достаточно насыщенный, плотный диалог на постоянной основе». Кремль сообщает «далеко не о каждом» их разговоре, например, 24 февраля.

О Приднестровье

«Ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом нашей обеспокоенности».

Напряженность в регионе «провоцируется извне». Как Киев, так и страны Европы «способны на разного рода провокации»: «Отдаем себе [в этом] отчет».

Об инциденте на аэродроме Мачулищи

«Нам нечего здесь сказать». «Белоруссия опровергла. Здесь нечего добавить».

О китайском плане урегулирования на Украине

«Безусловно, любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, они заслуживают внимания».

«Детали должны быть предметом тщательного анализа, учета интереса сторон» конфликта, «это очень длительный и напряженный процесс».

«В настоящий момент не видим предпосылок для выхода этой ситуации в мирное русло. Пока специальная военная операция продолжается». «Мы движемся к достижению [ее целей]».

О европейских санкциях

У Евросоюза возник «определенный дефицит для выбора объектов», против которых вводятся санкции, с этим связано «нелогичное включение в [санкционный] список» тех или иных лиц или компаний.

Все это, конечно же, абсурдно: видно, что уже записывают непонятно кого в санкции, то есть людей, совершенно не имеющих отношения к какой-то санкционной тематике«, “просто чтобы сформировать какие-то списки.

Среди попавших в черный список оказались детский врач Леонид Рошаль и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Это уже «состоявшиеся люди», поэтому для них «внесение в списки не доставит какого-то дискомфорта».

«Очевидно, что будет продолжаться эта деятельность, и в списки будут абсурдным образом попадать новые физические и юридические лица».

О сообщениях про китайскую военную помощь России

«Вся эта информация была опровергнута с китайской стороны».

О перспективах украинского контроля над Крымом

В Москве не могут представить обстоятельства, при которых Крым бы вернулся в состав Украины: «Это неотъемлемая часть Российской Федерации».

О расследовании убийства Бориса Немцова

«Мне сейчас нечего добавить, я не располагаю какой-то информацией по следствию».

О юбилее Александра Проханова

«Владимир Путин поздравил его телеграммой с днем рождения, где высоко отметил его творческие и общественные заслуги».

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