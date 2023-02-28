Песков прокомментировал план КНР по урегулированию конфликта на Украине

«Китай — это огромная страна, это мощнейшая страна, интересы которой игнорировать не может позволить себе ни один игрок на международной арене Китай озвучил свой голос, любая попытка сформулировать тезисы для выхода на мирные рельсы урегулирования проблемы приветствуется, но, конечно же, важны нюансы», — сказал Песков.
По его словам, текущая обстановка не дает надежды на то, чтобы обговорить эти нюансы, и поэтому спецоперация продолжается.
Отношения Москвы и Пекина Песков назвал особыми и многоформатными, а торгово-экономическое сотрудничество двух стран обладает неисчерпаемым потенциалом.
Кроме того, интересы России и КНР во многом совпадают или вовсе идентичны, потому это взаимодействие носит стратегический характер, добавил Песков.
Китай 24 февраля опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Его цели — продолжение конструктивной роли в разрешении кризиса и достижении мира. Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин обозначил, что приоритет Пекина — прекращение огня и боевых действий.
Пекин, в частности, призвал Россию и Украину к уважению суверенитета всех стран, отказу от менталитета холодной войны, к мирным переговорам, снижению стратегических рисков, гарантии вывоза зерна, прекращению односторонних санкций и другим действиям политического урегулирования конфликта.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.