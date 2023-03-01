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13:50 (мск), источник: Ведомости

В Кремле не поверили заявлениям о непричастности Киева к ударам по России

В Кремле не верят заявлениям украинских властей о непричастности Киева к ударам по территории России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждение советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Мы ему не верим», — подчеркнул Песков.

Накануне, 28 февраля, рядом с деревней Губастово в Коломне упал беспилотник. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предположил, что целью дрона был объект гражданской инфраструктуры. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. В «Газпроме» уточнили, что беспилотник упал рядом со станцией «Воскресенск», на работу станции это не повлияло.

В тот же день Минобороны РФ отчиталось о пресечении атак дронов в Адыгее и в Краснодарском крае. Кроме того, 28 февраля небо над Санкт-Петербургом было закрыто на два часа, правительство города приостановило прием и отправление самолетов в аэропорту «Пулково». В оборонном ведомстве объяснили ограничение полетов проведением тренировки сил ПВО. Источник «РИА Новости» утверждал, что причина закрытия воздушного пространство связяно с поиском неизвестного летательного объекта.

Ранее сегодня Подоляк подчеркнул, что Украина не наносит ударов по территории РФ. По его словам, Киев «ведет оборонительную войну».

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Атака беспилотников на российские города и закрытие неба в Петербурге. Что известно28 февраля сразу несколько российских городов подверглись атакам беспилотников.
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