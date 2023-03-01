В Кремле не поверили заявлениям о непричастности Киева к ударам по России

«Мы ему не верим», — подчеркнул Песков.
Накануне, 28 февраля, рядом с деревней Губастово в Коломне упал беспилотник. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предположил, что целью дрона был объект гражданской инфраструктуры. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. В «Газпроме» уточнили, что беспилотник упал рядом со станцией «Воскресенск», на работу станции это не повлияло.
В тот же день Минобороны РФ отчиталось о пресечении атак дронов в Адыгее и в Краснодарском крае. Кроме того, 28 февраля небо над Санкт-Петербургом было закрыто на два часа, правительство города приостановило прием и отправление самолетов в аэропорту «Пулково». В оборонном ведомстве объяснили ограничение полетов проведением тренировки сил ПВО. Источник «РИА Новости» утверждал, что причина закрытия воздушного пространство связяно с поиском неизвестного летательного объекта.
Ранее сегодня Подоляк подчеркнул, что Украина не наносит ударов по территории РФ. По его словам, Киев «ведет оборонительную войну».