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16:59 (мск), источник: © РИА Новости

Блинкен отметил положительные элементы в плане Китая по Украине

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В предложениях Китая по урегулированию ситуации на Украине есть позитивные стороны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Там есть некоторые положительные элементы, в том числе вещи, которые, как говорил сам Китай несколько раз в прошлом, очень похожи на предложения самой Украины», — отметил он во время визита в Узбекистан.

По его мнению, если бы Пекин серьезно относился к предложенному плану, то должен был помогать Киеву весь прошлый год.

Двадцать четвертого февраля внешнеполитическое ведомство КНР опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов.

Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя китайскую инициативу, заявил, что Пекин не предложил основы для урегулирования ситуации, а изложил свои мысли.

Как отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков, в Кремле внимательно отнеслись к плану, предложенному Китаем. По его словам, Москва изучит его детали, это длительный и напряженный процесс.

Предложения Китая по глобальной безопасности схожи с позицией России, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат добавила, что пока рано говорить о совместных шагах в части практической имплементации предложений Пекина.

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