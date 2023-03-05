МИД: талибы заключили меморандум с компаниями России, Ирана и Пакистана

В российском министерстве обратили внимание, что «информация относительно создания “торгового союза между Россией и Афганистаном на 1 миллиард долларов” основана на неточной публичной интерпретации соглашения, достигнутого афганскими властями с одной из российских частных компаний».
«В соответствии с подписанным в Кабуле 5 февраля четырехсторонним — министерство промышленности и торговли Афганистана, группа иранских инвесторов, группа пакистанских специалистов и представители российского бизнеса, — меморандумом о намерениях по реализации ряда инфраструктурных проектов на территории Афганистана российский экономоператор “КЭР-Холдинг” планирует строительство в провинции Саманган угольной тепловой электростанции (ТЭС) мощностью 200 МВт», — сказали в российском министерстве иностранных дел.
«В меморандуме с общей предполагаемой капитализацией в 1 млрд долларов США упомянуты еще семь инвестпроектов: строительство автомагистрали Кабул — Милак (провинция Нимруз), реконструкция тоннеля “Саланг”, водопроводная система Панджшер — Кабул, добыча полезных ископаемых, модернизация газопровода в провинции Герат, развитие угольных месторождений, а также строительство станций водоочистки», — пояснили в МИД.
В начале августа 2021 года талибы (движение находится под санкциями СБ ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления «Талибана»* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.