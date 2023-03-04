Посольство РФ призвало США перестать «размахивать санкционной дубиной»

«Властям Соединенных Штатов вместо размахивания санкционной дубиной пора бы соприкоснуться с реальностью и обратить внимание на плачевную ситуацию в области прав и свобод человека у себя дома», — говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале.
Диппредставительство обратило внимание на то, что США почти бездумно штампуют антироссийские рестрикции, демонстрируя свою бессильную злобу по отношению к России, не желающей «подчиняться их воле».
Накануне в Белом доме заверили, что президент США Джо Байден выразил готовность продолжить вводить санкции в отношении России в будущем в случае необходимости.
Так, в этот день Минфин США объявил о том, что Вашингтон вводит санкции в отношении еще шести россиян. Кроме того, в этот день США ввели санкции против 37 компаний из разных стран мира. В список, опубликованный американским министерством торговли, вошли компании из России, Белоруссии и Китая.
До этого, 24 февраля, американский Минфин в очередной раз расширил антироссийские санкции. Ограничительные меры приняты в том числе в отношении финансовых организаций. В санкционный список попали граждане Италии, Швейцарии, ФРГ, якобы помогавшие России обходить западные санкции.
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию с начала проведения спецоперации по защите Донбасса. Они коснулись банковского сектора, сферы высоких технологий и энергетики. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что подобные решения бьют по всей мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.