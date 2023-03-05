13:18 (мск), источник: ТАСС
Вучич заявил, что Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине
БЕЛГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не поставляет оружие ни России, ни Украине.
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«Сербия никому не поставляет оружие. Мы производим боеприпасы и продаем боеприпасы. Мы не продавали ни оружие, ни боеприпасы ни России, ни Украине. Для Сербии существует в соответствии с международными законами так называемый конечный пользователь, и только таким странам Сербия может осуществлять поставки», — сказал Вучич в воскресенье, обращаясь к журналистам из Катара, где он участвует в Пятой Конференции ООН по наименее развитым странам в Дохе. Трансляцию вел телеканал Pink.
Президент отметил, что Сербия приняла дополнительные меры защиты от передачи боеприпасов третьей стороне, прописав в каждом контракте, в том числе в рамках поставок в Турцию, запрет на их перепродажу без разрешения Белграда.
Вучич напомнил, что ранее сербское военное предприятие «Крушик» уже обвиняли в поставках в зоны конфликтов. «Сколько было нужно лет, чтобы выйти из истории с “Крушиком”, а теперь выяснилось, что за этим стояла мафия из болгарских военных компаний», — сказал он, отметив, что подобные обвинения преследуют цель нанести удар по его авторитету в России.
«Вы хотите, чтобы мы уничтожили Сербию, оборонную промышленность, или вы хотите, чтобы мы продавали, когда нет войн? Кому тогда продавать, когда нет войн? Мы чисты как слеза, но мы хотим зарабатывать. Мы вложим еще €100 млн в нашу оборонную промышленность», — заявил сербский лидер.
2 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона запросила у Белграда официальную позицию по поводу информации о поставках Украине сербских боеприпасов. Ранее она заявила о «глубокой озабоченности» Москвы данной информацией и отмечала, что РФ внимательно следит за развитием ситуации.