Федеральный округ для новых регионов и будущее «Северных потоков». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент Владимир Путин работает в Ново-Огареве. Только что он поговорил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, позднее может состояться еще один международный телефонный разговор.
После этого у главы государства запланирована встреча с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.
7 марта Путин может встретиться с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким: «Мы не исключаем, что такая встреча состоится».
О теракте в Брянской области
Теракт в Брянской области был одной из тем совещания членов Совета безопасности РФ в прошлую пятницу: «Обсуждалась детально ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске. Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий». Кроме того, на встрече шла речь об «обеспечении стратегических объектов, которые охраняются специальными службами».
Применение террористами под Брянском оружия западного образца неудивительно — украинские военные и другие формирования используют разные боеприпасы, «включая и натовские». «Важно, из чьих рук выпущена эта пуля, вот что важно».
О федеральном округе для новых регионов
«Пока никаких решений на этот счет не принималось». «Различные варианты изучаются, своевременно будут приниматься решения в случае необходимости».
О подготовке визита президента Сирии Башара Асада
В Кремле не комментируют информацию о возможном визите Асада в Москву, о котором писала газета «Ведомости», и не планируют сообщать о нем заранее, в том числе по соображениям безопасности.
«Международные визиты, вы знаете, мы в установленное время анонсируем».
Параллельно готовятся «несколько рабочих визитов» иностранных лидеров в Россию, это «постоянный процесс».
О будущем «Северных потоков»
Кремль не собирается давать «Газпрому» какие-либо рекомендации по дальнейшей судьбе «Северных потоков»: «Нужно обращаться, спрашивать компанию “Газпром”, которая является так или иначе акционером этого международного проекта».
Решение, возвращаться к проекту или нет, «должно приниматься коллегиально всеми акционерами».
Об итогах визита Лукашенко в Китай
Россия не передавала через президента Белоруссии Александра Лукашенко никаких посланий властям Китая: «Это был исключительно двусторонний визит».
Путин и Лукашенко «в ближайшие дни» не планируют общаться, но их контакты в случае необходимости «быстро происходят».