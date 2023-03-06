Астронавт поделился фотографией северного сияния На фото Земля будто покрыта мерцающей зеленой дымкой
Фоторепортажи
20Землетрясение на юго-востоке Турции
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
Главное
Спецоперация на Украине
13:24 (мск), источник: ТАСС

Федеральный округ для новых регионов и будущее «Северных потоков». Темы брифинга Пескова

Решения и выводы по итогам теракта в Брянской области, целесообразность создания отдельного федерального округа для новых регионов и будущее газопроводов «Северный поток» стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент Владимир Путин работает в Ново-Огареве. Только что он поговорил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, позднее может состояться еще один международный телефонный разговор.

После этого у главы государства запланирована встреча с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

7 марта Путин может встретиться с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким: «Мы не исключаем, что такая встреча состоится».

О теракте в Брянской области

Теракт в Брянской области был одной из тем совещания членов Совета безопасности РФ в прошлую пятницу: «Обсуждалась детально ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске. Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий». Кроме того, на встрече шла речь об «обеспечении стратегических объектов, которые охраняются специальными службами».

Применение террористами под Брянском оружия западного образца неудивительно — украинские военные и другие формирования используют разные боеприпасы, «включая и натовские». «Важно, из чьих рук выпущена эта пуля, вот что важно».

О федеральном округе для новых регионов

«Пока никаких решений на этот счет не принималось». «Различные варианты изучаются, своевременно будут приниматься решения в случае необходимости».

О подготовке визита президента Сирии Башара Асада

В Кремле не комментируют информацию о возможном визите Асада в Москву, о котором писала газета «Ведомости», и не планируют сообщать о нем заранее, в том числе по соображениям безопасности.

«Международные визиты, вы знаете, мы в установленное время анонсируем».

Параллельно готовятся «несколько рабочих визитов» иностранных лидеров в Россию, это «постоянный процесс».

О будущем «Северных потоков»

Кремль не собирается давать «Газпрому» какие-либо рекомендации по дальнейшей судьбе «Северных потоков»: «Нужно обращаться, спрашивать компанию “Газпром”, которая является так или иначе акционером этого международного проекта».

Решение, возвращаться к проекту или нет, «должно приниматься коллегиально всеми акционерами».

Об итогах визита Лукашенко в Китай

Россия не передавала через президента Белоруссии Александра Лукашенко никаких посланий властям Китая: «Это был исключительно двусторонний визит».

Путин и Лукашенко «в ближайшие дни» не планируют общаться, но их контакты в случае необходимости «быстро происходят».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В СВО впервые в мире состоялось применение этого оружия в боевых условиях: что известно о результатах
Как находят и возвращают домой останки героев Сталинградской битвы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирПесков Дмитрий