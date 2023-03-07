Выбраны лучшие медицинские фотографии года По версии британских ученых
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
20Землетрясение на юго-востоке Турции
15:46 (мск), источник: RTVi

Отчет: запасы оружия в Великобритании сократились до «опасно низкого уровня» из-за поддержки Украины

Великобритания и ее союзники по НАТО на фоне военной поддержки Украины допустили сокращение запасов собственного оружия до «опасно низкого уровня». Об этом говорится в отчете британского парламентского комитета по обороне, опубликованном 7 марта.

Спецоперация на Украине
Источник: Royal Navy Media Archive

«Неспособность пополнить запасы в Великобритании ставит под угрозу не только нашу возможность пополнять запасы на Украине, но и противостоять любой угрозе нашей собственной безопасности», ― сообщается в документе.

Согласно отчету, для пополнения и увеличения запасов оружия в Великобритании до «устойчивого уровня» потребуется не меньше 10 лет.

В комитете по обороне также пришли к выводу, что способ, которым западные правительства закупают вооружение, «не соответствует цели». В связи с этим британскому Минобороны рекомендовано подготовить план действий, нацеленный на наращивание оборонно-промышленного потенциала и сокращение времени, которое необходимо для пополнения запасов оружия.

В середине февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный конфликт на Украине «потребляет огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников». Западные страны, по словам генсека, не успевают производить снаряды в тех же высоких темпах, которыми они расходуются, в результате возникает нагрузка на оборонную промышленность.

На фоне этого Минобороны США заявило о пересмотре своих запасов оружия и возможном увеличении оборонного бюджета.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Девочка, пропавшая два года назад, найдена живой в тайнике под лестницей родного дома
Исследователи зарегистрировали третий в мире случай ремиссии ВИЧ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО