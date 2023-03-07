Отчет: запасы оружия в Великобритании сократились до «опасно низкого уровня» из-за поддержки Украины

«Неспособность пополнить запасы в Великобритании ставит под угрозу не только нашу возможность пополнять запасы на Украине, но и противостоять любой угрозе нашей собственной безопасности», ― сообщается в документе.
Согласно отчету, для пополнения и увеличения запасов оружия в Великобритании до «устойчивого уровня» потребуется не меньше 10 лет.
В комитете по обороне также пришли к выводу, что способ, которым западные правительства закупают вооружение, «не соответствует цели». В связи с этим британскому Минобороны рекомендовано подготовить план действий, нацеленный на наращивание оборонно-промышленного потенциала и сокращение времени, которое необходимо для пополнения запасов оружия.
В середине февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный конфликт на Украине «потребляет огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников». Западные страны, по словам генсека, не успевают производить снаряды в тех же высоких темпах, которыми они расходуются, в результате возникает нагрузка на оборонную промышленность.
На фоне этого Минобороны США заявило о пересмотре своих запасов оружия и возможном увеличении оборонного бюджета.