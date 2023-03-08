Песков прокомментировал публикации в СМИ о взрывах на «Северных потоках»

Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
«Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ», — заявил Песков РИА Новости, комментируя публикации в New York Times и Zeit.
Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются СМИ, без расследования могут что-то предполагать про теракты на «Северных потоках».
Песков указал, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию. «Только несколько дней назад мы получили ноты об этом от датчан и шведов», — сказал пресс-секретарь.
В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — «Северный поток» и «Северный поток — 2» — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.