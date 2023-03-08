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07:51 (мск), источник: © РИА Новости

Песков прокомментировал публикации в СМИ о взрывах на «Северных потоках»

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.

«Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ», — заявил Песков РИА Новости, комментируя публикации в New York Times и Zeit.

Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются СМИ, без расследования могут что-то предполагать про теракты на «Северных потоках».

Песков указал, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию. «Только несколько дней назад мы получили ноты об этом от датчан и шведов», — сказал пресс-секретарь.

Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры «потоков» и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет.

Дмитрий Песков

В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — «Северный поток» и «Северный поток — 2» — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.

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