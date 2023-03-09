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09:24 (мск), источник: РБК

Медведев назвал публикации о «Северных потоках» «низкорейтинговой шнягой»

Публикации американских СМИ о том, что «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка из граждан России и Украины, является «тупой американской пропагандой» и «откровенной низкорейтинговой шнягой категории В», написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Оказывается, все дело в какой-то неведомой “проукраинской группировке”. Которая (особо подчеркивается) никак, ну совершенно, абсолютно, ни единым проводочком и выключателем не связана ни с бандеровским Киевом, ни с зомбированной гинекологами Европой, ни с погрузившейся в старческий маразм Америкой, ни с прочим заболевшим русофобской истерией западным миром. Просто герои-одиночки, вступившие в схватку с клятыми москалями!» — заявил Медведев. Он заявил, что такой сценарий — «унылое говно» и не нравится никому.

Как отметил Медведев, согласно публикациям, подорвавшие газопроводы диверсанты не были связаны ни с Киевом, ни «со свободным миром», а были «одиночками-шизофрениками». При этом им удалось незамеченными взорвать газопроводы, хотя в море «полно кораблей НАТО» и «международных систем слежения», обратил внимание Медведев.

По мнению зампреда Совбеза, западные зрители в версию СМИ не поверили: «задают неудобные вопросы, с чего это вдруг прежняя версия про “российский след” стала разворачиваться на 180 градусов». Медведев задался вопросом, «почему надо так активно отмазывать киевский режим», и указал, что европейцам «все меньше нравится перспектива оплаты из собственного кармана все новых пакетов санкций, поставок оружия на Украину, энергетический кризис и падение уровня жизни».

Он также поинтересовался, будет ли у этой истории продолжение. «С таким примерно сюжетом: те же герои во главе с бежавшим из психбольницы польским каннибалом Дудой проникают в бункер нанюхавшегося белого порошка отважного президента Зе. Они берут его в заложники, а потом случайно душат. Ибо не жалко и надоел. А дальше начинается зомби-апокалипсис на манер The last of us», — заключил он.

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