Путин поразился хищениям с «Пушкинских карт»

«Что ни сделаешь — везде жулики появляются», — констатировал президент, покачав головой.
Как рассказал Чиханчин, была выявлена преступная группа, которая через подставных людей присвоила 100 млн рублей программы «Пушкинская карта». «Каким образом?» — спросил Путин. «Просто составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было», — пояснил глава Росфинмониторинга. «Мертвые души?» — уточнил президент. Чиханчин ответил утвердительно.
По словам руководителя службы, сейчас обвиняемые и их активы арестованы, работа ведется совместно с ФСБ. «Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком», — добавил Чиханчин.
Глава Росфинмониторинга заметил, что «где появляется бюджет, обязательно появляется преступник». На реплику Путина про жуликов Чиханчин заверил, что служба работает «в этом направлении».
Всероссийская программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать картой походы в театры и музеи, на концерты, номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.