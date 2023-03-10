Полянский анонсировал публикацию переписки с ФРГ по «Северным потокам»

«Ведутся расследования в ряде стран — Дании, Швеции и ФРГ. Нас не привлекают к этим расследованиям. Не потому, что мы не хотим, а потому что нас держат в стороне. Нам отказывают в доступе к какой-либо информации, не дают участвовать, несмотря на то, что мы — затронутая сторона. Мы должны участвовать в расследовании», — сказал дипломат.
По его словам, Москве «просто пишут некие письма о том, что “мы делаем то, что мы делаем, не лезьте не в свое дело”.
«Чтобы быть транспарентными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим ее среди членов Совета безопасности», — пообещал Полянский.
Зампостпреда также отметил, что ряд западных стран в Совбезе не хотят работать с проектом российской резолюции, призывающей генсека ООН создать комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках», так как считают такое расследование ненужным.
Газета The New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского спонсора диверсий на «Северных потоках».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о «Северных потоках» скоординированным вбросом в СМИ. Глава МИД России Сергей Лавров назвал данные расследования позорными.
Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2». Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.