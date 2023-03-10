FT сообщила о получении Украиной первого комплекса Patriot

Украина предположительно уже получила один из двух комплексов ПВО Patriot, которые обещали ей США и Германия, пишет The Financial Times, не уточняя источник информации. По данным газеты, система пока не введена в эксплуатацию, ожидается поставка еще нескольких пусковых установок Нидерландами.
На прошлой неделе о прибытии первых Patriot на Украину сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. «Благодаря усилиям Польши батареи Patriot и первые танки Leopard среди прочего достигли Украины», — сказал он в интервью El Pais. Однако позже польское Минобороны заявило, что слова министра неверно интерпретировали: он имел ввиду, что благодаря усилиям Польши комплексы вообще решили поставить Украине.
О поставке ЗРК Patriot Украине США объявили в декабре, после визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал решение американской стороны «психологическим переломом», который дал возможность обсуждать эти поставки и с другими странами. Президент Владимир Путин выразил уверенность, что российские войска «пощелкают» американские ЗРК.
В январе Reuters сообщил, что передать Украине батарею Patriot также планирует Германия. В середине того же месяца о намерении присоединиться к Вашингтону и Берлину в поставках этих ЗРК также заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.