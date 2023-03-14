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10:49 (мск), источник: Коммерсантъ

В Сербии потребовали отставки министра, призвавшего ввести санкции против России

Движение социалистов под руководством директора разведывательного Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина потребовало отставки министра экономики республики Раде Басты, который выступил за введение в отношении России санкций.

Источник: Пресс-служба МИД России

«Сейчас, когда нам нужно единство, Баста преследует цель разделить правительство Сербии в вопросе о его приверженности к присоединению к противозаконным санкциям против РФ. Особенно позорно, что Баста прячется за спиной президента Сербии. Мы ожидаем, что Баста лично уйдет из правительства Сербии», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте движения.

Ранее сегодня Раде Баста заявил, что отказ от антироссийских санкций «становится невыносимым». Он поддержал введение антироссийских ограничений и призвал других членов правительства определиться. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Сербию оказывают давление США. В феврале президент Сербии Александр Вучич говорил, что не знает, сколько еще власти страны смогут отказываться вводить санкции против России. Он также подчеркивал, что Белград платит за это высокую цену.

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Милена Костерева

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