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16:53 (мск), источник: © РИА Новости

Киев принял решение продолжать удерживать Артемовск

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ставка Верховного главнокомандующего Украины приняла решение продолжать удерживать Артемовск, говорится на сайте офиса президента Владимира Зеленского.

Спецоперация на Украине
Источник: Ministry of Defense of Ukraine

«Рассматривая ход оборонительной операции на Бахмутском (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут», — указано в сообщении.

Накануне командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для ВСУ. Он отметил, что российские военные наступают по нескольким направлениям, угрожая украинской обороне и продвигаясь к центральным районам города, а за день до этого командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский не исключил, что город может оказаться для украинской армии очередным котлом.

Сегодня источник РИА Новости сообщил, что российские силы взяли под контроль одно из помещений на Артемовском заводе по обработке цветных металлов (АЗОМ), где в конце декабря Зеленский награждал бойцов ВСУ. Предприятие находится в центре города.

По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.

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