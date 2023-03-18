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19:03 (мск), источник: Известия

В МИД РФ заявили об уведомлении всех сторон о продлении зерновой сделки на 60 дней

Россия уведомила все стороны о продлении зерновой сделки на 60 дней не только устно, но и специальными нотами. Об этом 18 марта заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Reuters

«Мы неоднократно заявляли, и министерство иностранных дел России, и постоянный представитель России при ООН, о том, что российская сторона уведомила все стороны сделки о том, что она продлевает сделку на 60 дней», — сказала она.

По словам дипломата, поступают сообщения о продлении Черноморской инициативы на 120 дней. В связи с этим она еще раз подчеркнула, что сделка продлена на 60 дней, и все стороны были уведомлены об этом не только устно, но и специальными нотами.

О продлении зерновой сделки сообщил ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в городе Чанаккале. Он отметил, что пролонгация была достигнута благодаря переговорам между Россией и Украиной.

Позже его слова подтвердил в официальном комментарии официального представитель генсека ООН Стефанн Дюжаррик. При этом он не уточнил, на какой срок продлено соглашение.

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