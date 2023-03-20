21:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Неформальная встреча Путина и Си в Кремле продлилась 4,5 часа
В Кремле завершилась неформальная встреча президента России Владимира Путин и лидера Китая Си Цзиньпина. Встреча длилась четыре с половиной часа.
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Владимир Путин лично проводил Си Цзиньпина по окончании встречи. Лидеры пожали руки на прощание, передает «РИА Новости».
Си Цзиньпин сегодня, 20 марта, прибыл в Москву. В ходе неформальной встречи он заявил, что Китай и Россия при сотрудничестве смогут достигнуть поставленных целей в направлении развития и процветания. Он также выразил уверенность в переизбрании Путина в 2024 году. В свою очередь, Владимир Путин упомянул китайский мирный план по Украине, отметив, что Пекин всегда исходит из принципов справедливости.
Завтра, 21 марта, ожидается официальная встреча лидеров, которая пройдет в узком и широком составе. Также планируется пресс-конференция по итогам переговоров. Си Цзиньпин пробудет в Москве до 22 марта.
Лусине Баласян