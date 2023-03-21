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Визит Си Цзиньпина в РФ
04:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Си Цзиньпин 21 марта встретится с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным

Председатель КНР Си Цзиньпин на второй день своего визита в Россию планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Михаилом Мишустиным. Накануне, 20 марта, он провел неформальную беседу с Путиным, которая длилась четыре с половиной часа.

Источник: РИА "Новости"

21 марта Си начнет свой рабочий день со встречи с Мишустиным. Церемония официальной встречи президента РФ и председателя КНР начнется в Большом Кремлевском дворце в 15:00. После этого пройдут переговоры в узком и расширенном составах. По итогам встречи состоится церемония подписания документов, после чего Путин и Си сделают заявления для СМИ. После этого в Грановитой палате пройдет государственный обед.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее рассказывал, что в Георгиевском зале Кремля президенту РФ и председателю КНР будут представлены члены российской и китайской делегаций, после этого лидеры двух стран перейдут в зал переговоров. В переговорах в узком составе примут участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. В расширенном составе примут участие шестеро вице-премьеров и ряд министров. Главы крупных российских компаний приглашены на государственный обед. Они смогут пообщаться с представителями китайских компаний.

По итогам переговоров Путин и Си подпишут два главных документа визита — совместное заявление об углублении сотрудничества и совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

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Леонид Уварчев

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