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19:34 (мск), источник: © РИА Новости

Путин: Россия вынуждена будет реагировать на оружие с ядерным компонентом

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Спецоперация на Украине
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Такое заявление глава государства сделал после сообщений о планах Лондона поставить Украине снаряды с обедненным ураном.

Сегодня стало известно, что Великобритания, устами заместителя главы министерства обороны страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.

Владимир Путин
президент РФ

По его словам, если все это окажется правдой, то Россия будет вынуждена отреагировать соответствующе.

Имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом.

Владимир Путин
президент РФ

Во вторник днем заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2 Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

Как отметил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, Москва в случае поставок киевскому режиму таких снарядов будет реагировать адекватно. По его мнению, это станет еще одним шагом «по направлению к пропасти эскалации».

Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции «Буря в пустыне», при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году.

Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как «грязное оружие»: урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.

Справка
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