Путин: Россия вынуждена будет реагировать на оружие с ядерным компонентом

Такое заявление глава государства сделал после сообщений о планах Лондона поставить Украине снаряды с обедненным ураном.
По его словам, если все это окажется правдой, то Россия будет вынуждена отреагировать соответствующе.
Во вторник днем заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2 Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
Как отметил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, Москва в случае поставок киевскому режиму таких снарядов будет реагировать адекватно. По его мнению, это станет еще одним шагом «по направлению к пропасти эскалации».
Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции «Буря в пустыне», при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году.
Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как «грязное оружие»: урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.